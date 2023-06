Da Milano confermano: "Lozano sta lasciando Napoli, offerta choc dall'Arabia"

Arrivano conferme sul futuro di Hirving Lozano lontano da Napoli. Secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira il messicano avrebbe ricevuto un triennale da un club dell'Arabia Saudita da 10 milioni all'anno come stipendio. Il Chucky è pronto a partire.

A Saudi Arabia’s club have offered a 3-years contract with a salary of €10M/year to Hirving #Lozano, who is ready to leave #Napoli. His contract expires in 2024 and there is no agreement to extend it. #transfers 🇸🇦 https://t.co/t3GapdGO7s