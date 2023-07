Da Milano - Corsa a due per l’erede di Kim: in cima alle preferenze ci sono Danso e Kilman

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Il nuovo difensore del Napoli dovrà arrivare per il ritiro di Castel di Sangro anche perché manca sempre meno al debutto degli azzurri in campionato con il Frosinone. Per quello che concerne il post Kim, sarà una lotta a due. In cima alle preferenze di Garcia e della società partenopea ci sono Danso e Kilman”.