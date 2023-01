Da Milano - Demme è in uscita, diventerà papà e questo influirà sul futuro: la situazione

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira

“Demme è in uscita. A breve diventerà nuovamente papà e questo influirà. Non vuole andare in prestito tanto per: potrebbe essere ceduto a titolo definitivo ed a questo punto potrebbe accettare anche di giocare in altri campionati come quello turco. Altrimenti potrebbe valutare proposte dalla Germania o dall'Italia con la Salernitana in pole, per la vicinanza da Napoli, dove risiederebbe la famiglia, in vista della seconda parte di stagione.

A questo punto l'obiettivo sarebbe di non stravolgere gli equilibri familiari, anche perché non vorrebbe complicarsi la vita, vuole giocare alle sue condizioni. Spalletti punta su Diego e desidera che resti, però non è mai sceso in campo nelle ultime partite. È una tematica da risolvere, ma il Napoli non regalerà il tedesco, qualsiasi squadra volesse ingaggiarlo dovrà farsi carico del pagamento del suo intero stipendio. Si tratta di un'operazione non sostenibile da tutti i club".