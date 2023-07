Da Milano - Demme-Hertha Berlino, c’è l’accordo: la posizione del Napoli

Diego Demme ha raggiunto un accordo di massima con l'Hertha Berlino per un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027. Il centrocampista ha un contratto con il Napoli fino al 2024 (3,3 milioni di euro di stipendio) e gli azzurri non vogliono cederlo senza un indennizzo. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

Diego #Demme has reached an agreement in principle with #HerthaBSC for a contract until 2026 with option for 2027. The midfielder has a contract with #Napoli until 2024 (€3,3M as salary) and Azzurri don’t want to sell him without #transfers fee