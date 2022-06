Da Milano - Demme-Napoli, addio possibile: ecco il nuovo agente del tedesco

Come annunciato sui social, Diego Demme ha cambiato agente, lasciando Fali Ramadani e affidandosi all'agenzia Firs1. Un segnale d'addio? Sì, possibile secondo Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, che svela anche il nome del nuovo procuratore del centrocampista tedesco: Marco Busiello, dell'agenzia sopracitata, tratterà per lui.

#Napoli’s midfielder Diego #Demme has changed agent and has chosen Marco #Busiello (Firs1) as his new agent. He could leave Napoli in the summer #transfers window