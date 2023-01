Da Milano - Demme, nessuna proposta adeguata e il Napoli non lo regala: la situazione

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e fatto il punto sul futuro di Diego Demme

Nicolò Schira , giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e fatto il punto sul futuro di Diego Demme : “La situazione di Diego Demme è da monitorare. Lui vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, è diventato papà e vorrebbe spostarsi in blocco con tutta la famiglia anche per ragioni familiari.

Qualche squadra ha sondato il terreno ma non sono arrivate proposte interessanti al Napoli che lo ritiene un giocatore importante e non lo regala. Devono arrivare offerte all’altezza oppure ci può essere un trasferimento in prestito ma il Napoli chiede un milione per cederlo in prestito con ingaggio totalmente a carico del club acquirente”.