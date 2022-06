Da Milano - Demme, non c'è solo il Valencia di Gattuso: spunta un club tedesco

Diego Demme chiede più spazio e potrebbe presto lasciare il Napoli. Le ultime sul centrocampista italo-tedesco le ha riferite su Twitter il giornalista esperto di mercato Niicolò Schira: "Valencia e Eintracht Francoforte sono interessati a Diego Demme, che potrebbe lasciare il Napoli nella finestra dei trasferimenti estivi".

#Valencia and #EintrachtFrankfurt are interested in Diego #Demme, who could leave #Napoli in the summer #transfers window https://t.co/2ZyefsAIdL