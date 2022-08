Da Milano - Demme può partire: due club esteri interessati al centrocampista

E' ancora incerto il futuro di Diego Demme, il centrocampista italo-tedesco potrebbe lasciare la maglia azzurra in questa finestra di mercato. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su Twitter: "Everton e Nizza sono interessati al centrocampista del Napoli Diego Demme, che può partire nella finestra estiva".

#Everton and #OGNice are interested in #Napoli’s midfielder Diego #Demme, who can leave in the summer #transfers window. #EFC