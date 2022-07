Da Milano - Demme può partire: due club italiani e uno inglese sul tedesco

Diego Demme vorrebbe giocare di più e per questo motivo potrebbe lasciare il Napoli. Le ultime sul centrocampista azzurro, le riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Demme può lasciare il Napoli nella finestra dei trasferimenti estivi: Fiorentina, Roma e Leeds hanno chiesto informazioni per il regista".

Diego #Demme can leave #Napoli in the summer #transfers window: #Fiorentina, #ASRoma and #Leeds have asked info for the regista. #transfers #LUFC @violanews