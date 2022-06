Da Milano - Demme può tornare in Germania: il Valencia ha problemi di liquidità

"Ha giocato poco con Spalletti e probabilmente lascerà il Napoli. Nonostante il suo interesse, il Valencia non ha tanta liquidità per investire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.

Anche Diego Demme potrebbe approdare al Valencia? "Si tratta solo di una traccia. Demme ha fatto bene in Germania, anche se nell'ultimo periodo ha cambiato procuratore e questo potrebbe rappresentare un indizio di mercato. Ha giocato poco con Spalletti e probabilmente lascerà il Napoli. Nonostante il suo interesse, il Valencia non ha tanta liquidità per investire poi sul mercato e potersi permettere alcuni giocatori. Il tedesco, tuttavia, potrebbe approdare anche in Germania".