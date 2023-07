Da Milano - Destini incrociati: se Mbappè parte, il PSG può fiondarsi su Osimhen

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Osimhen? Sicuramente è il nodo principale, il Napoli potrebbe rinnovargli il contratto, magari inserendo una clausola più bassa rispetto all’attuale valutazione. In ogni caso dovesse arrivare il Psg sul calciatore il banco potrebbe saltare. Molto dipende da Mbappè, se dovesse lasciare la Francia è chiaro che il club transalpino andrebbe su profili del genere, dovendo acquistare due attaccanti. E di centravanti forti e di top level come Osimhen ce ne sono pochissimi in giro”.