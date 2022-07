Da Milano - Deulofeu ad un passo dal Napoli: i dettagli sull'ingaggio

Gerard Deulofeu sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Le ultime sul calciatore in uscita dall'Udinese le riferisce su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Gerard Deulofeu è ad un passo dal Napoli. Contratto fino 2026 per €2.5 milioni all'anno".

