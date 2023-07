Da Milano - Di Lorenzo-Napoli, ci siamo per il rinnovo: cifre e durata

Giovanni Di Lorenzo è molto vicino a legarsi a vita al Napoli. Il rinnovo di contratto del capitano azzurro è infatti nella fase finale. L’accordo è fino al 2028 e percepirà 3 milioni di euro all’anno più 500mila euro di bonus. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

Giovanni #DiLorenzo’s contract extension with #Napoli until 2028 (€3M/year + 0,5M as bonuses) is at the final stage. #transfers