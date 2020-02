Da Milano - Donnarumma può finire al Chelsea: rossoneri su Meret

Intrigo portiere sull'asse Milano-Londra-Napoli. Il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma potrebbe finire al Chelsea per via del Fair Play finanziario. Un eventuale arrivo dell'estremo difensore della nazionale italiana ai Blues significherebbe cessione di Kepa, accostato anche all'Inter.

IDEA MERET - Secondo quanto riporta calciomercato.it in rossonero potrebbe arrivare anche un altro portiere che sta vivendo un momento difficile, Alex Meret: l'estremo difensore del Napoli con Gattuso sembra essere finito alle spalle di Ospina, anche per problemi fisici, e se dovesse perdurare tale situazione un addio a fine stagione non è da escludere. P

PROFILO IDEALE - Per età e costo, Meret rappresenterebbe un ottimo profilo per Milan, anche se ci sarà poi da convincere gli azzurri e trovare un accordo sul prezzo del cartellino: lo stesso ex Spal è stato accostato anche all'Inter, considerati i buoni rapporti tra il suo agente Federico Pastorello e la società nerazzurra.