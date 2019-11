Da Milano - Due gol alla Juve, Miranchuk conquista il Napoli e altre due italiane

Aleksej Miranchuk, trequartista classe 1995 della Lokomotiv e della nazionale russa, in gol contro la Juventus in entrambe le sfide giocate in Champions League in questa stagione, avrebbe attratto l'interesse della Juventus. Il giocatore, come riportato da "Calciomercato.it", non avrebbe un costo eccezionale a livello di cartellino (15-20 milioni di euro), ma sarebbe finito anche nel mirino di Napoli e Milan, pronti a fare concorrenza ai bianconeri.