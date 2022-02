Da Milano - Due inglesi su Koulibaly, ma il Napoli lavora al rinnovo: colloqui in corso

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, si è soffermato sulla situazione legata a Kalidou Koulibaly attraverso un post su Twitter: "Il Napoli è al lavoro per provare a prolungare il contratto di Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023. Il difensore centrale potrebbe diventare il nuovo capitano del Napoli, se prolungasse il contratto. Due club inglesi sono interessati a Koulibaly. Colloqui in corso".