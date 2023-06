Da Milano - Due squadre di Serie A su Zanoli: richiesta di prestito al Napoli

Alessandro Zanoli è reduce da un buon prestito nelle fila della Sampdoria retrocessa in Serie B, ma non resterà al Napoli.

Alessandro Zanoli è reduce da un buon prestito nelle fila della Sampdoria retrocessa in Serie B, ma non resterà al Napoli. Il difensore sarà nuovamente ceduto e due club sono sulle sue tracce: Genoa e Salernitana l'hanno chiesto in prestito. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira.