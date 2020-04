Da Milano - Ecco Pezzella per la difesa: il Napoli ci prova per l'estate

Idea German Pezzella per il Napoli. La notizia arriva dal portale calciomercato.com, che spiega come ad oggi il difensore non ha ancora alcun accordo per rinnovare con la Fiorentina un contratto in scadenza nel giugno 2022. "Per lui, c'è una proposta del Napoli che ci prova per l'estate" si legge, sottolineando come il club azzurro vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza.