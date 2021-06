Da Milano - Emerson vuole tornare in Italia: contatti con il Chelsea per trovare accordo

Il Napoli vuole stringere per Emerson Palmieri. Il terzino è l'opzione numero uno per la fascia sinistra. Spalletti lo ha allenato alla Roma e ha indicato lui come il rinforzo ideale per la corsia. Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, su Twitter scrive: "Emerson Palmieri è ancora la prima scelta del Napoli come nuovo terzino sinistro. Glielo ha chiesto Spalletti 3 settimane fa. Trattative in corso con il Chelsea per cercare di trovare un accordo. Emerson vuole tornare in Serie A e il Napoli sarebbe una soluzione perfetta per lui".

