Da Milano - Everton al lavoro per prendere Allan: pronta un'offerta ufficiale

Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato con un post su Twitter che l'Everton di Ancelotti vorrebbe acquistare Allan nella prossima campagna estiva di calciomercato: "L'Everton vuole acquistare Allan in estate. I Toffees stanno lavorando e stanno preparando un'offerta ufficiale ( € 40 M) per il Napoli. Per lui è pronto un contratto fino al 2025 con un ingaggio di 6 milioni euro + bonus all'anno".

#Everton want to sign #Allan in summer. #Toffees are working and are preparing an official offer (€40M) for #Napoli. For him is ready a contract until 2025 with a wages of €6M + bonuses a year. #transfers #EFC