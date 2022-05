Da Milano - Fabian-Napoli, non c’è intesa su cifre e clausola: due gli scenari

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: “Fabian Ruiz? Ci sono stati dei contatti nelle ultime settimane ma non c’è ancora l’intesa per il rinnovo. Non c’è intesa sulle cifre, su una possibile valutazione di una clausola rescissoria da inserire. La situazione non è semplice perchè essendo in scadenza nel 2023 o il Napoli a breve trova l’accordo per il rinnovo o si deve guardare intorno per evitare di perderlo a zero”.