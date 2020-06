Da Milano - Fabian, Real Madrid e Barça rimandano l'assalto: la crisi post Covid blocca l'affare

Real Madrid e Barcellona, causa crisi post Coronavirus, hanno dovuto cambiare i propri piani per l'azzurro Fabian Ruiz. A riferirlo è la redazione di Calciomercato.it. I blancos non hanno intenzione di fare grossi investimenti sul mercato per via delle crisi economica e del restyling del Bernabeu. Probabile che il Real torni alla carica per Fabian dopo l'Europeo del 2021. Stesso discorso per il Barcellona, il quale ha dato priorità all'affare Lautaro Martinez e, per quest'anno è difficile ipotizzare altri botti di mercato.