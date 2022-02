Da Milano - Fabian, rinnovo in stand-by: Ancelotti lo ama e il Real lo monitora

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha scritto su Twitter del futuro di Fabian Ruiz che in estate potrebbe lasciare il Napoli: "Il Real Madrid sta monitorando Fabian Ruiz per la finestra dei trasferimenti estivi. Carlo Ancelotti lo ama. Le trattative per il prolungamento del contratto con il Napoli sono in stand-by e il centrocampista spagnolo potrebbe partire. La prima scelta di Fabian è il ritorno alla Liga".

#RealMadrid are monitoring #FabianRuiz for the summer #transfers window. Carlo #Ancelotti loves him. The talks for the contract extension with #Napoli are in stand-by and the spanish midfielder could leave. Fabian’s first choice is a return to La Liga. #transfers https://t.co/PODWWBMKCd