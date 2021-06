Da Milano - Fabian, rinnovo o cessione: dopo l'Europeo il suo entourage chiederà un incontro

Del futuro di Fabian Ruiz se ne parlerà dopo l'Europeo. Il centrocampista spagnolo potrebbe partire, a patto che arrivino offerte da 50 milioni a salire. La speranza di Aurelio De Laurentiis, in tal senso, è che faccia un grande Europeo. Se non dovesse arrivare la cessione, secondo Calciomercato.com, l'ex Real Betis e il suo entourage chiederanno un incontro con il club azzurro per un rinnovo a cifre superiori rispetto agli 1,5 milioni di euro attuali, magari raddoppiato. Sulle sue tracce, ad ogni modo, ci sono le tre big di Spagna (il Real Madrid, con Ancelotti, potrebbe diventare una pista calda) e il PSG.