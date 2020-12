Da Milano - Fabian tra difficoltà e rinnovo bloccato: per il Napoli non è incedibile, spunta il prezzo

Stagione complicata per Fabian Ruiz, che nei due di centrocampo del 4-2-3-1 sta facendo fatica ad adattarsi. Per questo, stando a quanto scritto da Calciomercato.com, per il Napoli - fermo restando che da lui s'aspetta tanto - non è un incedibile. La trattativa per il rinnovo si sarebbe fermata e se dovesse arrivare un'offerta da almeno 50 milioni - si legge - il club azzurro la prenderebbe in considerazione. Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e PSG sulle tracce dello spagnolo.