Da Milano - Fabiàn, tra rinnovo e Real Madrid: ADL spinge per la clausola

Il futuro tutto da decifrare, quello di Fabiàn Ruiz. Protagonista della storica vittoria contro la Germania, per il centrocampista del Napoli non mancano gli estimatori, alcuni dei quali già ampiamente noti. Il Real Madrid, per esempio, rappresenta una delle maggiori pretendenti per assicurarsi le prestazioni dell'ex giocatore del Betis, con il patron Florentino Perez che avrebbe offerto anche 80 mln per portare a casa il talento spagnolo.



Causa Covid, ovviamente il Real non ha messo sul piatto l'offerta pesante, ma nei prossimi mesi è ipotizzabile che i blancos possano farsi anche Avanti. Resta in ballo, però, la questione legata al rinnovo di Fabiàn con il Napoli, come riportato anche da calciomercato.it che dato le ultime proprio riguardo la questione prolungamento: "L’obiettivo è trovare un nuovo accordo prima di Euro 2021, magari inserendo una clausola rescissoria (valida solo per l’estero per tagliare fuori la Juventus, una prassi consolidata dai partenopei dopo lo shock del caso Higuain) in grado di rappresentare un elemento da cui partire per le nuove trattative estive. De Laurentiis spingeva per superare i 100 milioni, gli agenti di Fabian non volevano arrivare alle tre cifre"