Da Milano - Fabiàn verso il PSG: potrebbe anche non essere sostituito

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato de Il Giornale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato de Il Giornale: “L’uscita di Fabian Ruiz, direzione Parigi, potrebbe anche non portare ad acquisti in entrata. Non si acquisterà tanto per, ci sono Zielinski e Elmas che potrebbero ricoprire quel ruolo. Ndombele? E' stato proposto al Napoli”.