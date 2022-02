Da Milano - Fabian verso l'addio: ha già dato disponibilità per tornare in Spagna

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha scritto su Twitter del futuro di Fabian Ruiz che in estate potrebbe lasciare il Napoli: "Fabian Ruiz potrebbe partire in estate. Il suo contratto attualmente scade nel 2023 e il rinnovo è difficile. Il centrocampista ha rifiutato una ricca offerta del Newcastle (€8M/anno fino al 2026) lo scorso gennaio, ma ha dato la sua disponibilità per tornare alla Liga in estate".

#FabianRuiz could leave #Napoli in summer. His contract currently expires in 2023 and the renewal is difficult. The midfielder has recjected a rich bid by #Newcastle (€8M/year until 2026) last January, but he has given his availabily to return to La Liga in summer. #transfers https://t.co/PODWWBMKCd