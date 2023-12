Da Milano - Faraoni gratis a gennaio: tutto concordato col Napoli. Ma si aspetta Mazzocchi

Davide Faraoni potrà lasciare Verona gratis a gennaio. L'esterno ha già concordato condizioni personali con Napoli per un contratto fino al 2026 (1 milione/anno).

Adesso si aspetta la decisione finale su Pasquale Mazzocchi : se non si trova la trattativa con la Salernitana, Faraoni sarà un giocatore del Napoli. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

