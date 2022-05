Da Milano - Fari puntati su Barak del Verona: è il preferito per il post Fabian

"Il Napoli ha chiesto informazioni all’Hellas anche per Casale, difensore centrale molto duttile che può giocare in una difesa a tre e all’occorrenza fare anche il terzino"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: “Barak e Casale? Sono due giocatori che piacciono tanto al Napoli. Barak per il dopo Fabian Ruiz è quello che per tanti motivi piace di più, i rapporti con il Verona sono ottimi. Il Napoli ha chiesto informazioni all’Hellas anche per Casale, difensore centrale molto duttile che può giocare in una difesa a tre e all’occorrenza fare anche il terzino. Sono sicuramente due nomi da tenere in grande considerazione”.