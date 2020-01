Da Milano - Fase di stallo per Lobotka: Il Celta vuole prendere prima il sostituto

L’affare Stanislav Lobotka vive per il Napoli ore di stallo. Il Celta, nonostante la volontà chiara del calciatore, non ha nè necessità né voglia di privarsi di un calciatore importante e ha deciso di farlo solo alle sue condizioni. Secondo quanto riferisce il portale calciomercato.it, oggi i galiziani hanno nuovamente chiesto al sodalizio di De Laurentiis 25 milioni di euro, ma il loro obiettivo è un altro: prendere tempo.

SOSTITUTO DI LOBOTKA - Il ds del Celta Miñambres non vuole lasciar partire lo slovacco prima di averlo sostituito a dovere. L’obiettivo di queste ore, dopo un sondaggio per Victor Camarasa, è Steven Nzonzi, centrocampista della Roma in prestito dal Galatasaray. Il francese sarebbe disposto a trasferirsi in Spagna, ma, a sua volta, non ha fretta in quanto convinto di poter ricevere a breve altre offerte più allettanti

NUOVA IDEA PER IL NAPOLI - I partenopei lavorano anche su Diego Demme del Lipsia, che potrebbe arrivare insieme a Lobotka e non esserne una semplice alternativa.