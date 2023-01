Da Milano - Fatta per il rinnovo di Lobotka! Ultime su Rrahmani e Di Lorenzo

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.

“Movimenti del Napoli? "Non deve far molto. Manca soltanto il tweet dirigenziale per il rinnovo di Lobotka. Per quanto concerne Rrahmani, i dialoghi sono a buon punto. Appuntamento fine mese, invece, con Di Lorenzo. Non credo sarà complicato trovare l'accordo. Ho letto voci di un interesse del Barcellona, ma credo resterà al Napoli, il quale presenterà presto la proposta di rinnovo”.