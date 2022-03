Da Milano - Fiducia Napoli per il rinnovo di Meret: presto l'incontro con gli agenti

Tutto su Alex Meret in vista della prossima stagione, quando David Ospina dovrebbe andar via in scadenza di contratto.

Tutto su Alex Meret in vista della prossima stagione, quando David Ospina dovrebbe andar via in scadenza di contratto. Il Napoli punta sul portiere classe '97 e proverà a rinnovargli il contratto. Secondo Calciomercato.com, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con gli agenti per esporre i programmi della società. Per arrivare al prolungamento al friulano sarà data la garanzia di una maglia da titolare. C'è fiducia - si legge sul portale - per arrivare presto a un accordo.