Da Milano - Fiorentina ha offerto a Milik lo stipendio di Ribery: oggi conference call decisiva

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha scritto un post sui social parlando del futuro di Milik: "La Fiorentina ha offerto ad Arek Milik un contratto alla Ribery: €4M netti a stagione + bonus. I Viola hanno intesa con il Napoli per prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il polacco non è convinto e continua a temporeggiare. In mattinata conference call. Dentro o fuori".