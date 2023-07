Da Milano - Folorunsho, due club di A in corsa per l'azzurro: colloqui aperti

Il futuro di Michael Folorunsho, come ha svelato il suo agente a Radio Kiss Kiss Napoli, sarà in Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Michael Folorunsho, come ha svelato il suo agente a Radio Kiss Kiss Napoli, sarà in Serie A. Sul centrocampista di proprietà del Napoli c'è l'interesse di due club di Serie A. Si tratta di Verona e Empoli, che sono in corsa per ingaggiare l'ex Bari. I colloqui sono aperti. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.