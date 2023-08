Da Milano - Folorunsho-Verona, ci siamo! La trattativa è nella fase finale

Michael Folorunsho sta per essere ceduto in prestito al Verona.

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Folorunsho sta per essere ceduto in prestito al Verona. La trattativa per portare il centrocampista del Napoli all'Hellas è nella fase finale. Gli accordi personali tra il giocatore e il club scaligero sono stati già concordati. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.