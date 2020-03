Da Milano - Futuro Milik in bilico: pronte due alternative al polacco

Il Napoli continua a programmare in vista della prossima stagione: sul tavolo c'è la questione rinnovo di Arek Milik. Il polacco ha rifiutato le proposte del club per prolungare l’accordo, attualmente in scadenza nel 2021. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il problema è doppio, e riguarda sia l’ingaggio che la solita clausola rescissoria. Il Napoli aspetterà l’estate, poi tirerà le somme: se non ci saranno novità, Milik potrebbe andar via.

ALTERNATIVA - C’è già una lista, con alcuni nomi evidenziati. Uno su tutti, quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino che tanto piace a Rino Gattuso. Trattare con Cairo resta sempre operazione difficile. Una cosa però è sicura: nei dialoghi tra club non verrà inserito Petagna. L’ex Atalanta è stato preso per puntarci, fino in fondo. Non verrà utilizzato come pedina per arrivare a Belotti. Come idea resta presente anche Jovic, che stuzzica De Laurentiis e Giuntoli