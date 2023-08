Da Milano - Gabri Veiga-Napoli, possibile piccola percentuale sulla futura rivendita

Il Napoli ha un accordo di principio con Gabriel Veiga per un contratto fino al 2028 (ingaggio da 2,2 milioni all'anno). Il club di De Laurentiis offrirà 35-36mln (bonus inclusi) al Celta Vigo, che chiede il pagamento della clausola rescissoria (40 mln). Il Napoli potrebbe inserire nell'affare una piccola percentuale sulla futura cessione. A riferirlo su Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

#Napoli have an agreement in principle with Gabriel #Veiga for a contract until 2028 (2,2M/year). #Napoli will offer 35-36M (bonuses included) to #CeltaVigo, which ask the payment of the release clause (40M). Napoli could included in the deal a little % on the future sale https://t.co/LtTjSVvuh3