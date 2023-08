Da Milano - Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli, accordo fino al 2028: le cifre dell'affare

Gabri Veiga ha fatto oggi il suo esordio nella Liga 2023/24, ma tra poche ore potrebbe cambiare campionato. Il centrocampista del Celta Vigo si sta avvicinando al Napoli. Il club di De Laurentiis è pronto a pagare una cifra di 35 milioni di euro(bonus inclusi) per strapparlo al Celta. Il classe 2002 ha già concordato le condizioni personali con il Napoli per un contratto fino al 2028 a 2.2 milioni di euro all'anno. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Gabriel #Veiga is getting closer to #Napoli from #CeltaVigo for €35M (bonuses included). The midfielder has agreed personal terms with Napoli for a contract until 2028 (€2,2M/year). #transfers https://t.co/3V1llZaD44