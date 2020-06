Da Milano - Gabriel-Napoli, offerta ufficiale al Lille: da battere la concorrenza di un club inglese

Uno dei nomi per rinforzare il reparto difensivo del Napoli nella prossima sessione di mercato è Gabriel Magalhanes, difensore del Lille. Come riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, con un messaggio su Twitter, il suo agente Gabriel Garcia ha rivelato di un'offerta ufficiale sia dell'Everton che del Napoli. Ora si aspetta solo una decisione del Lille sul futuro del difensore.

Fernando Garcia (#GabrielMagalhãnes agent) has confirmed #Everton and #Napoli have both made an official bid for #Lille centre-back. Now both clubs are waiting on Lille's decision about the future of the brazilian player. #transfers #EFC

