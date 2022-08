Da Milano - Gaetano, tre club lo cercano: Cremonese in pole

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso Twitter ha fatto il punto della situazione sui giocatori in uscita in casa Napoli: "Le partenze del Napoli in prestito: Nikita Contini firmerà per la Sampdoria , mentre la Cremonese è in testa alla corsa per Gianluca Gaetano, ricercato anche da Parma ed Empoli".

#Napoli’s departures on loan: Nikita #Contini will sign for #Sampdoria, while #Cremonese are leading the race for Gianluca #Gaetano, who has also been sought by Parma and Empoli. #transfers https://t.co/FesEgTc3HO