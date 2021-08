Da Milano - Gaetano verso un nuovo prestito: tornerà di nuovo alla Cremonese

Gianluca Gaetano è vicino al ritorno alla Cremonese. Infatti, come riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, il talento del Napoli andrà per la terza volta via dal Napoli in prestito. Tornerà di nuovo in Serie B e a Cremona dopo aver disputato un ottimo campionato nella scorsa stagione. Solo i grigiorossi nella testa del talentino. Pecchia lo aspetta.