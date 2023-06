Da Milano - Galtier-Napoli, trattativa in corso: ADL offre contratto di 2 anni +1

Christophe Galtier sembra essere in pole per la panchina del Napoli.

Christophe Galtier sembra essere in pole per la panchina del Napoli. Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, riferisce le ultime sul tecnico francese attraverso Twitter: "Trattative in corso per Christophe Galtier al Napoli come nuovo allenatore. Non è nei piani di PSG per la prossima stagione. De Laurentiis prepara un'offerta per un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026".