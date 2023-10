Da Milano - Garcia per ora non rischia: ADL chiede svolta, altrimenti cambierà a novembre

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, parla anche della situazione panchina Napoli e della posizione di Rudi Garcia

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, parla anche della situazione panchina Napoli e della posizione di Rudi Garcia tramite il suo account Twitter: "Ore calde per le panchine della famiglia De Laurentiis: il Bari ha sondato Luca D'Angelo per rimpiazzare Michele Mignani; mentre a Napoli Rudi Garcia (per ora) non rischia, ma ADL si aspetta nelle prossime gare svolta nel gioco e nei risultati. Altrimenti occhio alla sosta di novembre".