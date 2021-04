Da Milano - Gattuso-Lazio, la pista si riapre: tutto dipenderà da un aspetto

Il futuro di Rino Gattuso è ancora un rebus. Tra una difficile conferma al Napoli, in caso di Champions, e l'addio, gli scenari sono diversi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, per il tecnico calabrese potrebbe riaprirsi la pista Lazio.

Si legge come "Fin quando non ci sarà la firma del prolungamento di Inzaghi, l’idea di Rino Gattuso alla Lazio non tramonterà: anzi, anche da ambienti vicino al tecnico calabrese, Lotito vede nell’attuale allenatore del Napoli uno dei profili principali per l’eventuale sostituzione di Inzaghi. Ipotesi biancoceleste che, ovviamente, troverebbe sponda ed interesse anche in Gattuso".