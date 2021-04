Da Milano - Gattuso prima scelta della Fiorentina: ecco il contratto offerto da Commisso

Rino Gattuso dovrebbe lasciare Napoli a fine stagione, a meno che non ci siano clamorosi ribaltoni, e resta la prima scelta della Fiorentina. A scriverlo è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui Rocco Commisso avrebbe offerto al tecnico calabrese due anni di contratto a due milioni netti a stagione. Il club viola si dice fiducioso e nelle prossime settimane potrebbe raggiungere un accordo su questa base.

Rino #Gattuso will leave #Napoli at the end of the season. He is still the first choice of Rocco #Commisso as a new coach for the next season. #Fiorentina have offered 2-years contract (€2M/year) and they are confident to reach an agreement in the coming days. #transfers https://t.co/kPkipaFLOc