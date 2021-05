Da Milano - Gattuso prima scelta della Fiorentina: Juric aspetta segnali dai viola

Rino Gattuso dovrebbe lasciare Napoli a fine stagione, a meno che non ci siano clamorosi ribaltoni, e resta la prima scelta della Fiorentina. A scriverlo è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui Rocco Commisso avrebbe scelto lui come prossimo allenatore dei viola. L’alternativa sarebbe Juric, sogno per la panchina del Parma, ma che aspetta segnali dalla Fiorentina. Ecco il suo tweet.

Il #Parma pensa in grande anche se ripartirà dalla B: dopo gli arrivi di Ribalta (Zenit) e Kalma (Milan) in società il sogno per la panchina è Ivan #Juric, che però aspetta segnali dalla #Fiorentina (prima scelta di Commisso resta #Gattuso). Il #Verona chiede soldi per liberarlo — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 3, 2021