Da Milano - Ghoulam offerto al Cagliari. Si fa posto per Olivera?

Il Napoli vorrebbe acquisire già a gennaio il terzino sinistro del Getafe, Mathias Olivera. Per farlo però dovrebbe liberare un posto in rosa, tra i possibili partenti Faouzi Ghoulam, in scadenza al 30 giugno. Il giornalista esperto di mercato Nicola Schira scrive su Twitter: "Faouzi Ghoulam è stato offerto a Cagliari. A giugno scade attualmente il contratto dell'esterno sinistro con il Napoli".

