Da Milano - Giuntoli a lavoro per Tsimikas: sul greco c'è anche l'Arsenal

Il mercato del Napoli in entrata potrebbe prevedere un nuovo colpo sulla corsia di sinistra. Giuntoli è a lavoro per portare Kostas Tsimikas, laterale greco di proprietà dell'Olympiacos nel capoluogo partenopeo. Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.it, su Tsimikas occhio però anche al presunto interesse dell'Arsenal di Mikel Arteta che, recentemente, avrebbe compiuto una telefonata esplorativa per sondare il terreno con l'Olympiacos.