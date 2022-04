Da Milano - Giuntoli in contatto col Verona per un doppio colpo: Setti fissa il prezzo

Dopo i colpi quasi chiusi, Kvaratskhelia e Olivera, il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato.

Dopo i colpi quasi chiusi, Kvaratskhelia e Olivera, il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. Secondo Calciomercato.com il ds azzurro Cristiano Giuntoli sarebbe in contatto da diverse settimane con il Verona per provare a chiudere una doppia operazione. I due giocatori messi nel mirino dal Napoli sarebbero il difensore Casale e il centrocampista offensivo Barak. Per il primo la valutazione si aggira sugli 8 milioni di euro mentre per il nazionale ceco il presidente Setti chiede tra i 18 e i 20mln.